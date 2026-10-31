Глава Люберец проверил реконструкцию перехода на Октябрьском проспекте

Глава Люберец Владимир Волков 29 октября проконтролировал ход реконструкции Октябрьского проспекта. В подземном пешеходном переходе на «Кресте» специалисты армируют монолитные стены и перекрытия.

В подземном переходе на Красной уже открыли движение пешеходов, сейчас там ведут сварочные работы по сборке каркасов навесов.

«Здесь специалисты армируют монолитные стены и перекрытия, монтируют щиты опалубки, изготавливают арматурные позиции для стен», — отметил Владимир Волков.

Протяженность основного хода перехода составит более 90 метров. Для удобства и безопасности пешеходов предусмотрены выходы на все четыре стороны перекрестка, а ступени будут с противоскользящим покрытием. Открыть движение по переходу на «Кресте» планируется в 2026 году.

Также завершается укладка асфальта на правом дублере Октябрьского проспекта до улицы Смирновской и на разворотной петле на Красной.