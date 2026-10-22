Поликлинику № 1 в Пушкино капитально отремонтровали

В Пушкино капитально отремонтировали городскую поликлинику № 1. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Медицинское учреждение, рассчитанное на 750 посещений в смену, обновили поэтапно, не прекращая оказание помощи жителям.

«В этом году в Подмосковье капитально отремонтировали уже 14 объектов здравоохранения, в том числе восемь поликлиник и амбулаторий — в Щелкове, Королеве, Электростали, Ступине, Воскресенске, Егорьевске, Талдоме и Пушкино. Обновление медицинских организаций позволяет создавать более комфортные условия для пациентов и сотрудников, а также приводить помещения и инженерную инфраструктуру в соответствие с современными требованиями», — подчеркнул Максим Забелин.

В ходе работ полностью заменили инженерные коммуникации, лифты, кровлю и оконные блоки, а также благоустроили прилегающую территорию. Внутренние помещения перепланировали с учетом современных стандартов, обновили мебель и установили современную навигацию.

Для удобства пациентов вся профилактическая служба теперь сосредоточена на одном этаже, созданы комфортные зоны ожидания и обеспечена безбарьерная среда для маломобильных граждан.

Поликлиника оснащена современным диагностическим оборудованием: КТ, рентген-аппаратом, флюорографом и маммографом. В офтальмологическом кабинете установлены авторефрактометр и экран для проверки зрения, а кабинет УЗИ получил аппарат экспертного класса.

Записаться на прием можно через бота Дениса в мессенджере «Макс», региональный портал «Здоровье», по номеру 122 или в приложении «Добродел Здоровье».

Адрес учреждения: город Пушкино, улица 50 лет Комсомола, дом № 45.