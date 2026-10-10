Почти 70 километров дорог отремонтировали в Дмитровском округе в 2026 году

В Дмитровском городском округе завершен ремонт 44,8 километра муниципальных дорог, 12 километров региональных и 10 километров федеральной трассы А-104. Работы продолжаются в деревне Овсянниково и еще на двух участках региональной сети.

В муниципальную программу на 2026 год включены 54 дорожных участка общей протяженностью 52 километра. На 53 участках текущий ремонт уже завершен: обновлено более 240 тысяч квадратных метров покрытия. В стадии завершения находится ремонт дороги в Овсянниково — подготовлены нижние слои покрытия, подрядчик устанавливает водоотводные лотки и бордюры, укладывает верхний слой асфальта.

На региональной дорожной сети отремонтированы три из пяти запланированных участков — 12 из 18 километров. Завершить оставшиеся два участка планируют до 1 ноября 2026 года. На федеральной трассе А-104 «Москва — Дмитров — Дубна» выполнен ремонт 10 километров от поселка Деденево до Яхромы.

«Основной объем дорожного ремонта в этом году уже выполнен. Теперь важно довести до конца работы на оставшихся участках. В деревне Овсянниково вместе с укладкой асфальта обустраиваем водоотвод: от него во многом зависит, как долго прослужит покрытие. Именно качество и долговечность ремонта должны быть главным результатом для жителей», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Продолжается устранение отдельных повреждений на муниципальных дорогах. Из 9030 зарегистрированных ям отремонтированы 8303 — 92%. За последнюю неделю устранено 447 ям.