На торги в Подмосковье за неделю выставили 185 земельных объектов

На минувшей неделе, с 28 сентября по 2 октября 2026 года, Комитет по конкурентной политике Московской области выставил на земельно-имущественные торги 185 объектов. Об этом сообщил Комитет по конкурентной политике Подмосковья.

Больше всего лотов за неделю выставили на торги в округах Воскресенск, Коломна и Чехов. Всего в заявочной кампании на сегодня размещены более 100 лотов в городском округе Воскресенск, более 60 лотов в городском округе Коломна и более 110 лотов в муниципальном округе Чехов.

Так, в городском округе Воскресенск в собственность можно взять земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью пять соток в деревне Расловлево. Начальная цена на торгах составляет 246 025 рублей.

С начала 2026 года победителям аукционов уже передали в городском округе Воскресенск в аренду 55 земельных участков, в собственность — 29. В городском округе Коломна в аренду передали 33 участка, в собственность — 62. В муниципальном округе Чехов в аренду передали 44 участка, в собственность — 97.

Ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

У Комитета по конкурентной политике есть канал в мессенджере «Макс» — «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья», где публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.