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    Качество медицинских услуг в поликлиниках оценили в Подмосковье

    Фото: Министерство образования МО

    В Московской области с 24 по 25 сентября 2026 года проходит мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Волонтеры и сотрудники Профессионального колледжа «Московия» посетили поликлиники в четырех городских округах Подмосковья. За два дня работы участники опросили более 100 посетителей медицинских организаций.

    В учебном заведении отметили, что основная цель исследования — выявить уровень удовлетворенности граждан качеством обслуживания, доступностью записи и работой персонала.

    Полученные данные будут использованы для улучшения работы учреждений здравоохранения.

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