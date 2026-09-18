Почти 4 тысячи избирательных участков открыли в Подмосковье 18 сентября

Утром 18 сентября в Подмосковье открылись 3,9 тысячи избирательных участков. Проголосовать на выборах смогут 6,1 миллиона избирателей. Об этом сообщил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

В регионе работают 56 территориальных избирательных комиссий, в состав которых входят 572 человека. На участках задействованы более 36 тысяч сотрудников. Большинство УИКов находятся в образовательных учреждениях — 2,5 тысячи. Еще 944 участка расположены в учреждениях культуры, 101 — в спортивных объектах, 100 — в административных зданиях.

«Пять участков открыты на территории воинских частей, два — в аэропортах — Жуковский и Шереметьево. Сегодня также будет открыто восемь временных участков в СИЗО. Еще 44 временных участка заработают 20 сентября», — сказал Фурс.

Для голосования по месту фактического пребывания действует механизм «Мобильный избиратель». Дистанционный формат выбрали 732,2 тысячи жителей Подмосковья — почти 12% избирателей.

На всех участках установлены стационарные или ручные металлодетекторы, организовано дежурство сотрудников, отвечающих за безопасность. УИКи также оборудованы камерами видеонаблюдения и видеофиксации.

За ходом выборов будут следить около 22,5 тысячи наблюдателей от кандидатов, политических партий и Общественной палаты. Кроме того, аккредитацию получили 54 средства массовой информации и 565 журналистов.