Более 20 детских игровых площадок установили в Одинцовском округе
В 2026 году в Одинцовском округе появились 21 новая детская игровая и спортивная площадка. Две из них установили по программе губернатора Московской области, еще 19 — в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды.
Новые пространства рассчитаны на детей разных возрастов и объединяют несколько зон для активного отдыха. На игровых площадках устанавливают комплексы с горками, лестницами, переходами. Спортивные зоны оснащают турниками, брусьями, рукоходами, тренажерами.
Особое внимание уделяют безопасности. Используется травмобезопасное резиновое покрытие — оно смягчает падение и снижает риск серьезных травм.
Учитывают и прилегающую территорию: устанавливают скамейки для родителей, урны, организуют освещение и благоустраивают подходы.
Открытие новых площадок традиционно становится отдельным событием для жителей. Для детей организуют праздники с анимацией, конкурсами и спортивными активностями, а одним из самых ожидаемых угощений становится мороженое.