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    Более 20 детских игровых площадок установили в Одинцовском округе

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    В 2026 году в Одинцовском округе появились 21 новая детская игровая и спортивная площадка. Две из них установили по программе губернатора Московской области, еще 19 — в рамках муниципальной программы формирования комфортной городской среды.

    Новые пространства рассчитаны на детей разных возрастов и объединяют несколько зон для активного отдыха. На игровых площадках устанавливают комплексы с горками, лестницами, переходами. Спортивные зоны оснащают турниками, брусьями, рукоходами, тренажерами.

    Особое внимание уделяют безопасности. Используется травмобезопасное резиновое покрытие — оно смягчает падение и снижает риск серьезных травм.

    Учитывают и прилегающую территорию: устанавливают скамейки для родителей, урны, организуют освещение и благоустраивают подходы.

    Открытие новых площадок традиционно становится отдельным событием для жителей. Для детей организуют праздники с анимацией, конкурсами и спортивными активностями, а одним из самых ожидаемых угощений становится мороженое.