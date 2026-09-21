Около 20 мероприятий пройдут в парках Серпухова на этой неделе

С 21 по 27 сентября в парках Серпухова пройдут 19 мероприятий в рамках системного расписания. Жителей ждут спортивные занятия, творческие мастерские, игровые программы и активности для всей семьи.

В парке имени Олега Степанова, парке «Питомник» и Принарском парке жителей ждут занятия по скандинавской ходьбе, игровые программы, творческие мастерские, танцевальные разминки, тренировки по петанку, занятия с гирями от клуба «Фортис-Серпухов» и другие активности.

На прошлой неделе в парке «Питомник» прошло тематическое мероприятие, посвященное Дню средств индивидуальной мобильности. Юные посетители приняли участие в программе «Знатоки ПДД», познакомились с выставкой по правилам дорожного движения, прошли интерактивную площадку «Знаки вокруг нас» и создали работы на творческой мастерской «Дорожная безопасность».

Для любителей активного спорта в Серпухове также работает специализированная площадка — памп-трек и скейт-парк в Комсомольском парке. Здесь регулярно проходят соревнования и тренировки, а площадка становится местом развития экстремальных видов спорта.