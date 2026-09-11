Подмосковный врач Локтюшина: не каждый плач новорожденного указывает на голод

Не всегда плач новорожденного сигнализирует о голоде, а обильная лактация в первые дни не является физиологической необходимостью. Об основных маркерах здоровья младенцев и правилах кормления рассказала заведующая отделением новорожденных Сергиево-Посадского родильного дома Валерия Локтюшина.

Беспокойство ребенка часто связано с потребностью в тактильном контакте, укачиванием или перевозбуждением, требующим отдыха.

Единственным объективным критерием достаточности грудного молока является контроль массы тела ребенка. Нормативная ежедневная прибавка составляет 25–30 граммов. В первые четыре-пять суток после рождения физиологическая потеря массы тела является нормой; в дальнейшем происходит восстановление исходной массы с последующим нарастанием. К месячному возрасту ребенок должен набрать не менее 600 граммов.

Частота дефекации индивидуальна: от одного раза за двое суток до 10–12 раз в день считаются допустимыми пределами нормы.

Срыгивания обусловлены заглатыванием воздуха при неправильном прикладывании к груди или незрелостью кардиального сфинктера. После еды младенца следует держать вертикально для выхода воздуха.

«Срыгивания „фонтаном“ после кормления носят патологический характер и требуют немедленного обращения к врачу или вызова скорой медицинской помощи для госпитализации и обследования», — предупредила Валерия Локтюшина.

Валерия Локтюшина также развеяла миф о необходимости огромного количества молока с первых часов. Желудок новорожденного крайне мал, поэтому объема молозива полностью достаточно для насыщения.

Родителям необходимо срочно обратиться к педиатру или вызвать скорую помощь при появлении температуры выше 37 градусов, кожных высыпаний, патологической сонливости, вялости и снижении тонуса мышц.

«Следите за состоянием малыша и не бойтесь лишний раз спросить совета у специалиста. Лучше один лишний вопрос, чем риск для здоровья ребенка», — резюмировала Валерия Локтюшина.