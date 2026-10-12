Свыше 700 операций по удалению катаракты провели в Ступине с начала года

С начала года офтальмологи Ступинской клинической больницы выполнили более 700 операций по удалению катаракты с установкой искусственного хрусталика. Благодаря вмешательствам пациенты избавляются от помутнения перед глазами и вновь начинают лучше различать детали и цвета. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Дважды в неделю в операционной больницы выполняют по 10–13 таких вмешательств. В ходе операции помутневший хрусталик разрушают ультразвуком, после чего его удаляют. На освободившееся место устанавливают искусственную интраокулярную линзу, заранее подобранную с учетом особенностей пациента. Она помогает фокусировать свет на сетчатке и выполнять функции естественного хрусталика.

Катаракта — это помутнение хрусталика, которое может привести к постепенному ухудшению зрения. Чаще всего заболевание развивается после 60 лет. Среди его проявлений — ощущение пелены или тумана перед глазами, снижение четкости изображения и тусклость цветов.

Екатерина Фомина рекомендует регулярно посещать офтальмолога, даже если жалоб на зрение нет. Профилактические осмотры стоит проходить раз в полгода или год. Особое внимание следует обратить на затуманенность зрения, трудности с чтением при слабом освещении и изменение восприятия цветов. При появлении таких симптомов важно своевременно обратиться к специалисту.