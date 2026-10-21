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    Вебинар о трудоустройстве выпускников с инвалидностью провели в Подмосковье

    Фото: Министерство образования Московской области

    В Подмосковье 20 октября прошел вебинар о сопровождении трудоустройства обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

    Организатором выступил Сергиево-Посадский социально-экономический техникум при поддержке Центра инклюзивного профессионального образования колледжа «Энергия». Мероприятие провели дистанционно.

    Участниками стали заместители директоров по учебно-производственной работе, руководители и сотрудники служб содействия трудоустройству выпускников, методисты, педагоги-психологи, социальные педагоги и тьюторы профессиональных образовательных организаций и вузов Московской области.

    Цель вебинара — создать единое информационное и методическое пространство для повышения уровня и качества трудоустройства выпускников с ОВЗ и инвалидностью. Участники обсудили сопровождение трудоустройства студентов с интеллектуальными нарушениями — от профориентации до адаптации на рабочем месте, а также механизмы такой работы с позиции куратора группы. Кроме того, специалисты представили технологии трудоустройства лиц с инвалидностью в специализированном образовательном учреждении.

    В техникуме отметили, что материалы вебинара будут полезны для дальнейшего внедрения эффективных механизмов сопровождения трудоустройства лиц с инвалидностью и ОВЗ в образовательных организациях региона.

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