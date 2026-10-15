В Подмосковье упростят получение бесплатной парковки для мототехники

В Московской области упростят процедуру получения права на бесплатную парковку для владельцев двухколесных мотоциклов, мотороллеров и другой мототехники. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Изменения в закон были приняты на заседании Мособлдумы, где с инициативой выступил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Согласно проекту, физическим лицам больше не потребуется предоставлять сведения о своем транспортном средстве в специальный реестр для получения права на бесплатное размещение мототехники на платных парковках, расположенных на землях государственной или муниципальной собственности.

«Наша задача — сделать использование мототехники в регионе максимально удобным и современным. Мотоциклисты — это полноценные участники дорожного движения, которые вносят огромный вклад в разгруженность дорожной сети, особенно в летний период», — отметил Сибатулин.

Освобождение от ручной регистрации стало возможным благодаря развитию технологий. Информация о типе транспортного средства поступает в уполномоченные органы автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. При фиксации мотоцикла камерами программный комплекс распознает государственный регистрационный номер и направляет запрос в базы данных ГИБДД для уточнения марки, модели и типа двигателя.