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    В Подмосковье упростят получение бесплатной парковки для мототехники

    Фото: мтди

    В Московской области упростят процедуру получения права на бесплатную парковку для владельцев двухколесных мотоциклов, мотороллеров и другой мототехники. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    Изменения в закон были приняты на заседании Мособлдумы, где с инициативой выступил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин. Согласно проекту, физическим лицам больше не потребуется предоставлять сведения о своем транспортном средстве в специальный реестр для получения права на бесплатное размещение мототехники на платных парковках, расположенных на землях государственной или муниципальной собственности.

    «Наша задача — сделать использование мототехники в регионе максимально удобным и современным. Мотоциклисты — это полноценные участники дорожного движения, которые вносят огромный вклад в разгруженность дорожной сети, особенно в летний период», — отметил Сибатулин.

    Освобождение от ручной регистрации стало возможным благодаря развитию технологий. Информация о типе транспортного средства поступает в уполномоченные органы автоматически в рамках межведомственного взаимодействия. При фиксации мотоцикла камерами программный комплекс распознает государственный регистрационный номер и направляет запрос в базы данных ГИБДД для уточнения марки, модели и типа двигателя.

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