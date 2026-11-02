В Подмосковье обновили 57 километров трассы М-2 «Крым»

В Московской области обновили 57 км федеральной автодороги М-2 «Крым». Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья со ссылкой на ФКУ Упрдор «Россия».

Работы провели на наиболее изношенных полосах движения: с 34-го по 64-й километр в Подольском округе, с 83-го по 95-й километр в прямом и обратном направлении в Чеховском округе, а также с 101-го по 104-й км в Серпуховском городском округе.

Дорожники отфрезеровали старое покрытие и уложили новое по технологии объемно-функционального проектирования. Она позволяет сделать асфальтобетон более устойчивым к деформациям и колеобразованию, а устройство слоев износа помогает устранить дефекты покрытия и продлить срок службы конструктивных слоев дорожной одежды. Кроме того, улучшается сцепление колес с проезжей частью, что повышает безопасность движения. Разметку на обновленных участках нанесли с использованием термопластика.

Трасса М-2 «Крым» соединяет Москву с южными регионами страны, ежедневно по ней проезжает более 170 тыс. автомобилей. В планах ФКУ Упрдор «Россия» на 2027 год — обновить еще более 30 километров автомагистрали.