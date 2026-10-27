Новые стерилизаторы поступили в больницу Серпухова

Безопасность операции начинается еще до того, как пациент оказывается в операционной. Один из важных этапов подготовки — стерилизация инструментов. Задача новых аппаратов — уничтожать микроорганизмы, в том числе устойчивые споры бактерий, на медицинских инструментах и материалах, которые допускают обработку горячим паром. Это важная часть профилактики инфекций при оказании медицинской помощи.

Внутри закрытой камеры насыщенный водяной пар под давлением создает необходимую для стерилизации высокую температуру. Обработка проходит в установленном режиме: для надежного результата важно выдержать и температуру, и время. При этом в стерилизатор инструменты поступают уже после предварительных этапов обработки — пар не заменяет тщательную очистку.

«Подготовка инструментов — ежедневная работа, которая часто остается за кадром, но имеет большое значение для безопасности пациентов. Новые стерилизаторы нужны для обеспечения отделений стерильными инструментами и материалами. При этом за каждым этапом стоят наши сотрудники: они правильно готовят изделия, загружают оборудование и контролируют результат обработки», — отметила заведующая стационаром Татьяна Карчевская.

Обновление оборудования затрагивает не только операционные и диагностические кабинеты. Не менее важна техника, которая обеспечивает их повседневную работу. Два новых стерилизатора поступили именно на такой участок — туда, где начинается подготовка к безопасной медицинской помощи.