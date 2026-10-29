Семьям погибших участников СВО в Реутове передали государственные награды

В Реутове родственникам военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции, передали государственные награды. Церемонию в городской администрации провел председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Семьям Валерия Жидких, Алексея Пастернака и Бориса Стороженко вручили ордена Мужества. Родные Дмитрия Васильева получили медаль Жукова.

«Выражаю слова благодарности вам за ваших сыновей, отцов, мужей. Они сражались за свою Отчизну, будущее и прошлое нашей страны, наши традиции, веру и культуру. И отдали самое ценное, что было, — свою жизнь. Проявив мужество и героизм, они останутся в истории нашей страны навечно. Наша задача — чтить память Героев, чтобы наши дети, потомки помнили о тех, кто сохранил нашу государственность. Вечная память, вечная слава», — подчеркнул Брынцалов.

Поддержку семьям также выразил глава Реутова Алексей Ковязин. Он подчеркнул, что в городе готовы помогать родственникам погибших военнослужащих.

В работе с семьями участников специальной военной операции в Реутове участвуют волонтеры, представители «Молодой Гвардии», депутаты и сотрудники администрации. Помощь также оказывают специалисты фонда «Защитники Отечества» и местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.