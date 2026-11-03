Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Семья. Бизнес. Будущее»

В Московской области начался прием заявок на конкурс «Семья. Бизнес. Будущее», направленный на выявление и распространение лучших практик поддержки работников с семейными обязанностями. Об этом сообщило Министерство социального развития Московской области.

Конкурс также призван стимулировать социальную ответственность бизнеса в рамках реализации «Корпоративного демографического стандарта». К участию приглашаются работодатели — юридические лица, индивидуальные предприниматели и обособленные подразделения, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории Московской области, которые реализуют меры поддержки семей по итогам 2025 года. Участие бесплатное.

Заявки принимают с 3 по 27 ноября, итоги подведут с 16 по 18 декабря. Материалы направляются на адрес электронной почты msr_konkurs@mosreg.ru. Подробная информация и формы документов доступны на официальных ресурсах министерства по ссылке.

Предусмотрены четыре номинации: «Лидер корпоративной демографии: Крупный бизнес» для компаний со штатом свыше 250 человек, «Лидер корпоративной демографии: Средний бизнес» — от 100 до 250 человек, «Лидер корпоративной демографии: Малый бизнес» — до 100 человек и «Лидер корпоративной демографии: Госсектор» для государственных и муниципальных учреждений.

Работодателей региона приглашают принять участие в конкурсе и заявить о лучших практиках поддержки семей, реализуемых в их организациях.