Капитальный ремонт котельной в Ногинске завершат в 2027 году

В Ногинске продолжается капитальный ремонт котельной «Советская‑39а» — важнейшего объекта инфраструктуры микрорайона Центр. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами».

Котельная обеспечивает теплом и горячей водой многоквартирные жилые дома и социальные объекты, и является источником теплоснабжения для более 2,6 тысячи жителей города.

В котельной смонтированы и обвязаны четыре новых водогрейных котла, произведена замена газогорелочных устройств, установлены новые современные энергоэффективные насосы систем теплоснабжения и ХВС, теплообменная группа системы ГВС, произведена замена системы ХВО. Также полностью заменены системы автоматики и электроснабжения котельной.

Работы еще не завершены. В конце ноября ожидается поставка еще одного нового котла и горелки. После окончания отопительного сезона модернизация продолжится: запланирован ремонт здания котельной, обновление кровли и замена окон.



Объект планируется сдать в 2027 году.