В Подмосковье утром 30 октября загруженность дорог составила 3 балла

В пятницу утром, 30 октября, загруженность дорог Московской области составила 3 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На дорогах региона зафиксировали более 1,1 млн автомобилей — на 7,9% больше средних значений прошлого месяца. Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-2 «Крым», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали в связи с возможными осадками быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале ведомства в MAX: https://max.ru/mtdi_mo