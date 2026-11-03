Праздник для будущих мам прошел в Серпухове

В Серпухове 2 ноября впервые прошел праздник для будущих мам. Мероприятие организовали по инициативе Серпуховского родильного дома.

В Серпуховском музыкально-драматическом театре собралось около 200 участников. По поручению главы муниципалитета Алексея Шимко гостей приветствовала заместитель главы Мария Барышева. От Совета депутатов выступил почетный гражданин, президент Института инженерной физики, депутат окружного совета Алексей Царьков. Также поприветствовал собравшихся благочинный Серпуховского церковного округа иерей Дионисий Коськин.

Программа была насыщенной и прикладной. Для участниц провели мастер-классы по уходу за новорожденными с участием практикующих врачей, презентацию современных технологий и возможностей родильного дома, а также ответы на важные вопросы специалистов медицинского учреждения.

Помимо образовательной части, организаторы постарались создать дружелюбную атмосферу. Для детей работала анимация, а будущие мамы получили памятные подарки. Призы вручили главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников и заведующая акушерским родовым отделением Светлана Рудь.

Важным моментом стало награждение многодетных семей округа. Это пример того, как важно беречь и поддерживать семейные ценности.

Главная цель таких мероприятий — чтобы каждая женщина чувствовала: она не одна, за ней стоит профессиональная медицинская помощь и поддержка всего общества. Идея будет развиваться: подобные встречи планируют сделать традиционными.