В Подмосковье нашли более 5,6 тысячи неиспользуемых объектов

В Подмосковье провели инвентаризацию муниципального имущества и выявили 5 686 неиспользуемых объектов. Об этом сообщило региональное Министерство имущественных отношений.

Специалисты администрации проанализировали состояние более 28 тыс. объектов, включая 14 957 земельных наделов и 13 416 капитальных строений. Среди простаивающих активов — 4 168 пустующих территорий и 1 518 неиспользуемых зданий и помещений.

Наибольший объем работы пришелся на пять городских округов. В Щелковском осмотрели 1835 объектов, в Дмитровском — 1370, в Подольске — 1267, в Одинцовском — 1235, в Истре — 1075.

Уже 205 объектов обрели новых владельцев. Недвижимость реализовали на торгах, сдали в долгосрочную аренду или передали в безвозмездное пользование. Цель кампании — вернуть неиспользуемые активы в экономический оборот региона.