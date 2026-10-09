360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Школьники в Клину посеяли кедры и дубы в питомнике лесничества «Новолесье»

    Фото: Комитет лесного хозяйства Московской области

    Учащиеся школьного лесничества «Новолесье» из средней общеобразовательной школы «Имена Победы» городского округа Клин посеяли на учебном участке семена сосны сибирской (кедровой сосны) и желуди дуба черешчатого. Об этом сообщили в Клинском филиале «Мособллеса».

    Перед посевом на уроках технологии ребята самостоятельно подготовили землю: вскопали грядки, выровняли и разрыхлили почву, вручную нарезали борозды. Наблюдения за сеянцами у юннатов еще впереди — первые всходы появятся только весной.

    «Выращенный в школьном питомнике посадочный материал мы используем для озеленения населенных пунктов городского округа. Школьники вносят реальный вклад в сохранение природы родного края», — подчеркнула заместитель директора-лесничего Клинского филиала «Мособллеса» Марина Самусенкова.

    Читайте также

    Рейды по выявлению незаконных мигрантов провели еще в 2 округах Подмосковья

    В Подольске ветерану Великой Отечественной войны Рохлиной исполнилось 102 года

    Долю мобильной торговли увеличат в Подмосковье до 50% к 2030 году

    Освящение восстановленного Воскресенского храма прошло в Волоколамском округе

    Более 350 единиц оборудования получат медучреждения Дмитровского округа

    Новый бронхоскоп заработал в больнице в Истре

    Интеллектуальную игру провели ко Дню учителя в Чехове

    Театры Подмосковья представят спектакли в столичной «Мастерской 12» в октябре

    Сцена из балета «Жизель»

    Представители Подмосковья вошли в число участников программы «Медиа в агро»

    Судебные приставы добились погашения долга по алиментам в Шатуре

    «Мострансавто» получит 70 новых автобусов КАВЗ

    Арбитражный суд Подмосковья пресек нелегальную торговлю алкоголем в Клину

    Верховный суд РФ в Москве