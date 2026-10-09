Школьники в Клину посеяли кедры и дубы в питомнике лесничества «Новолесье»

Учащиеся школьного лесничества «Новолесье» из средней общеобразовательной школы «Имена Победы» городского округа Клин посеяли на учебном участке семена сосны сибирской (кедровой сосны) и желуди дуба черешчатого. Об этом сообщили в Клинском филиале «Мособллеса».

Перед посевом на уроках технологии ребята самостоятельно подготовили землю: вскопали грядки, выровняли и разрыхлили почву, вручную нарезали борозды. Наблюдения за сеянцами у юннатов еще впереди — первые всходы появятся только весной.

«Выращенный в школьном питомнике посадочный материал мы используем для озеленения населенных пунктов городского округа. Школьники вносят реальный вклад в сохранение природы родного края», — подчеркнула заместитель директора-лесничего Клинского филиала «Мособллеса» Марина Самусенкова.