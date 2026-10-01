В Подмосковье начали запускать отопление

По данным на 1 октября, на 1 445 котельных температура теплоносителя уже превышает 30 градусов. Параметры работы всех 2 769 котельных региона контролируются дистанционно с помощью датчиков. Информация поступает в ЖКХ-Центр Подмосковья, где отслеживается ход запуска системы теплоснабжения по всему региону.

«Запуск отопления — это работа всей системы: от котельной и тепловых сетей до конкретного дома. Поэтому сейчас для нас важно видеть весь этот путь и оперативно реагировать там, где возникают сложности. Такой контроль ведем из ЖКХ-Центра, объединяя данные по источникам и потребителям со всего региона», — отметил Воропанов.

Источники теплоснабжения выходят на рабочие параметры постепенно и работают в соответствии с температурой наружного воздуха. При температуре около +8 °C котельные могут оставаться в режиме циркуляции, а по мере похолодания температура теплоносителя повышается в соответствии с температурным графиком.

Отдельно контролируется подача тепла потребителям. В первую очередь — в социально значимые объекты. Информацию о фактическом подключении учреждения передают через личные кабинеты СЗО. Таким образом, в ЖКХ-Центре видны не только параметры работы источника теплоснабжения, но и фактическая подача тепла на конкретный социальный объект.

Контроль ведется и со стороны потребителей. Здесь работают совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Его специалисты отслеживают подключение объектов. Отдельная задача на этапе запуска стоит перед управляющими организациями: обеспечить поступление теплоносителя во внутридомовые системы многоквартирных домов, провести развоздушивание и при необходимости отрегулировать систему.

Там, где есть техническая возможность, многоквартирные дома подключаются параллельно с социальными объектами. Полностью завершить запуск отопления во всех муниципалитетах региона планируется до 10 октября.