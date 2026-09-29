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    Маркет «100% Подмосковье» в Мытищах посетили около 6 тыс. человек

    Фото: пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

    В Мытищах маркет локальных брендов «100% Подмосковье. Краски осени» посетили около 6 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Мероприятие проходило 26–27 сентября в парке Мира. На площадке представили фермерские сыры и мясные деликатесы, натуральные сладости и выпечку, травяные чаи, сыродавленные масла, дизайнерскую одежду и аксессуары, украшения, косметику, изделия из фарфора, стекла и шерсти, свечи, ароматы и товары для дома.

    Гости маркета смогли познакомиться с производителями напрямую, узнать истории создания брендов и особенности выпуска продукции. Для предпринимателей участие в маркете стало возможностью представить продукцию широкой аудитории, получить обратную связь от покупателей и привлечь новых клиентов.

    Маркет стал 15-м в цикле «100% Подмосковье», который объединяет региональных производителей и предпринимателей. Мероприятие организовано Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и центром «Мой бизнес» Московской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

    О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.

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