Маркет «100% Подмосковье» в Мытищах посетили около 6 тыс. человек

В Мытищах маркет локальных брендов «100% Подмосковье. Краски осени» посетили около 6 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Мероприятие проходило 26–27 сентября в парке Мира. На площадке представили фермерские сыры и мясные деликатесы, натуральные сладости и выпечку, травяные чаи, сыродавленные масла, дизайнерскую одежду и аксессуары, украшения, косметику, изделия из фарфора, стекла и шерсти, свечи, ароматы и товары для дома.

Гости маркета смогли познакомиться с производителями напрямую, узнать истории создания брендов и особенности выпуска продукции. Для предпринимателей участие в маркете стало возможностью представить продукцию широкой аудитории, получить обратную связь от покупателей и привлечь новых клиентов.

Маркет стал 15-м в цикле «100% Подмосковье», который объединяет региональных производителей и предпринимателей. Мероприятие организовано Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и центром «Мой бизнес» Московской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

О поддержке бизнеса в Московской области можно узнать на инвестиционном портале региона: https://invest.mosreg.ru/.