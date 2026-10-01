Хирург из Воскресенска провел мастер-класс на конференции в Саратове

Участниками «Герниофеста», который проходит на базе Областной клинической больницы в Саратове, стали 75 врачей из Москвы, Саратовской области, Пензы, Волгограда, Ульяновска, Ростова-на-Дону и Калининград. Главный хирург Воскресенской больницы, руководитель Центра реконструктивной хирургии передней брюшной стенки Владислав Бурдаков в рамках конференции провел мастер-класс для коллег.

Воскресенский хирург выполнил показательную операцию пациентке с рецидивной послеоперационной вентральной грыжей. Ранее женщина уже перенесла хирургическое вмешательство, однако заболевание вернулось.

Владислав Бурдаков рассказал, что современные технологии позволяют восстановить анатомию передней брюшной стенки, ее функцию и физиологию, при этом провести вмешательство малотравматично.

«Пациент проходит быстрый период реабилитации: через 14–18 дней он может вернуться к неинтенсивному физическому труду, а через три месяца — к полноценным нагрузкам», — отметил специалист.