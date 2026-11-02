В Подмосковье начали укладывать асфальт на велодорожке у Пятницкого шоссе

В Подмосковье приступили к укладке асфальтобетона на велопешеходной дорожке в рамках строительства дороги Пятницкое шоссе — Саврасово — М10. Об этом сообщил Минтранс Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «На объекте специалисты приступили к асфальтированию велопешеходной дорожки. Параллельно продолжается строительство надземного пешеходного перехода. На площадке задействованы 12 рабочих и четыре единицы техники».

Готовность надземного пешеходного перехода составляет 65%. Завершены монтаж опор и пролетного строения, а также металлоконструкций входных групп. Строители приступают к остеклению перехода.

Переход протяженностью 42 метра расположен возле строящихся жилых комплексов «Юрлово» и «Пятницкие луга» и соединит жилую застройку с деревней Федоровка. Сооружение оборудуют пандусами для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками. В рамках проекта также предусмотрены новые автобусные остановки и велопешеходная дорожка.

В декабре 2025 года запустили рабочее движение по выездной дороге из деревни Юрлово протяженностью 4,2 км, которая соединила Пятницкое шоссе с его строящимся дублером. В рамках проекта реконструировали 700-метровый участок Пятницкого шоссе, обустроили одноуровневую кольцевую развязку и установили водопропускную трубу через реку Баньку на съезде в сторону деревни Федоровка.

Завершить оставшиеся работы планируется в ноябре 2026 года.