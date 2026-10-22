Глава Одинцова проверил спортивную площадку в Голицыне

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями осмотрел новую универсальную спортивную площадку в Голицыно. Объект расположился у дома № 52к8 по улице Советская.

Для занятий в любую погоду сделали навес, смонтировали освещение и поставили лавочки. А во время субботников высадили рядом 200 кустарников.

«Площадку размером 150 квадратных метров обустроили этим летом на месте прежней, уже устаревшей. Еще перед началом работ узнали у жителей, какое оборудование им необходимо. В результате установили десять уличных тренажеров и два стола для настольного тенниса», — сообщил Андрей Иванов.

Также глава Одинцовского округа поручил установить на спортивной площадке камеру видеонаблюдения, подключенную к системе «Безопасный регион». За последние 5 лет в муниципалитете модернизировали 265 детских и спортивных локаций.