Реставрацию колокольни XVI века в Коломенском кремле завершат в этом году

В Коломенском кремле реставрируют шатровую колокольню XVI века. На первый этап работ выделили 83,8 миллиона рублей, рассказали в РИАМО.

Памятник обновляют в рамках подготовки исторического ансамбля к 850-летию Коломны.

Обследование выявило повреждения фундамента и отмостки, разрушение защитного покрытия и кладочных швов. На шатре также обнаружили следы влаги и плесень.

Специалистам предстоит укрепить основание, восстановить кровлю и купол, отремонтировать кладку и обновить побелку стен. Для работ на высоте около 40 метров смонтируют леса. Реставрацию объекта федерального значения проведут с соблюдением требований к сохранению исторической кладки.

Подготовка проекта началась в 2025 году по государственной программе «Культура и туризм Подмосковья». Завершить первоочередные работы планируют до 15 декабря текущего года.