Подмосковный терапевт Андреева порекомендовала регулярно обследовать легкие

Жителям Лыткарина напомнили о важности профилактики заболеваний органов дыхания и своевременного обследования легких. Об этом рассказала участковый врач-терапевт местной больницы Ирина Андреева в рамках Недели сохранения здоровья легких, которая проходит с 21 по 27 сентября.

Некоторые заболевания дыхательной системы на начальных этапах могут не иметь выраженных симптомов. Одним из методов диагностики является рентгенография органов грудной клетки — исследование помогает оценить состояние легких и при необходимости определить дальнейшее обследование.

«Не всегда заболевания органов дыхания сразу дают о себе знать. Поэтому важно внимательно относиться к своему самочувствию и не пренебрегать обследованиями, которые рекомендует врач. Своевременная диагностика позволяет выявить изменения на раннем этапе и при необходимости быстрее начать дополнительное обследование и лечение», — рассказала Ирина Андреева.

Рентген занимает несколько минут и проводится по медицинским показаниям, специальная подготовка обычно не требуется. Записаться к врачу можно через региональный портал госуслуг, по номеру 122, инфомат или регистратуру Лыткаринской больницы, а также через чат-бот в «Макс».