Врип главы Павлово-Посадского округа посетил фармацевтическое производство

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского округа Михаил Криворучко вместе с председателем совета депутатов Романом Тикуновым посетили предприятие «ЭКОлаб». Они осмотрели производство и пообщались с руководством компании.

Предприятие «ЭКОлаб» по праву можно назвать научным и производственным сердцем Электрогорска. Здесь производят более 500 наименований продукции: тест-системы для диагностики ВИЧ и гепатитов, лекарственные средства, биологически активные добавки. В коллективе трудятся четыре доктора и 15 кандидатов наук, трое из которых закончили аспирантуру при поддержке предприятия. Компания располагает пятью исследовательскими лабораториями.

Основатель и президент «ЭКОлаба» — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения Сейфаддин Марданлы — рассказал гостям о развитии производства. В августе текущего года введен в эксплуатацию шестой цех, где выпускают новые формы препаратов (гели, капсулы). Благодаря этому в городе создано более 50 новых рабочих мест. Впереди — расширение выпуска, в том числе жизненно необходимых лекарств.