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    Подземный переход на Октябрьском проспекте в Люберцах достроят в этом году

    Фото: Симакова В. А.

    В рамках реконструкции Октябрьского проспекта продолжается устройство подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Смирновской. О процессе работ рассказали в РИАМО.

    Монолитные конструкции уже готовы, сейчас внутри объекта проводят отделку и монтируют водоотведение.

    На площадке выполняют обратную засыпку грунта. После ее завершения дорожное покрытие восстановят и запустят движение по правому дублеру проспекта в сторону области.

    Длина перехода превысит 90 метров. Он получит четыре выхода к перекрестку, а лестницы оборудуют противоскользящими ступенями.

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