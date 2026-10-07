Подземный переход на Октябрьском проспекте в Люберцах достроят в этом году
В рамках реконструкции Октябрьского проспекта продолжается устройство подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Смирновской. О процессе работ рассказали в РИАМО.
Монолитные конструкции уже готовы, сейчас внутри объекта проводят отделку и монтируют водоотведение.
На площадке выполняют обратную засыпку грунта. После ее завершения дорожное покрытие восстановят и запустят движение по правому дублеру проспекта в сторону области.
Длина перехода превысит 90 метров. Он получит четыре выхода к перекрестку, а лестницы оборудуют противоскользящими ступенями.
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