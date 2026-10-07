Подземный переход на Октябрьском проспекте в Люберцах достроят в этом году

Симакова В. А.

Фото: Симакова В. А.

В рамках реконструкции Октябрьского проспекта продолжается устройство подземного пешеходного перехода на пересечении с улицей Смирновской. О процессе работ рассказали в РИАМО.

Монолитные конструкции уже готовы, сейчас внутри объекта проводят отделку и монтируют водоотведение.

На площадке выполняют обратную засыпку грунта. После ее завершения дорожное покрытие восстановят и запустят движение по правому дублеру проспекта в сторону области.

Длина перехода превысит 90 метров. Он получит четыре выхода к перекрестку, а лестницы оборудуют противоскользящими ступенями.