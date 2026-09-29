Пристройку к школе №  9 в Одинцове возведут в этом году

Новый корпус школы № 9 в Одинцове планируют достроить до конца 2026 года. Готовность объекта оценивают в 73%, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

Здание площадью более 9,2 тысячи квадратных метров строят на улице Северной. После завершения работ оно сможет принять 550 школьников. Сейчас специалисты занимаются внутренними инженерными сетями, отделкой помещений и благоустройством территории.

В корпусе предусмотрены учебные кабинеты, помещения для дополнительного образования, спортивный и актовый залы, библиотека с ИТ-центром, столовая и медпункт.

Одновременно обновят существующее здание школы: фасад приведут к единому стилю с новой пристройкой, заменят окна и кровлю, отремонтируют отмостку.

Строительство началось в июне 2025 года. Проект реализуют по госпрограмме Московской области по строительству и капремонту социальной инфраструктуры, застройщик — Дирекция заказчика капитального строительства.