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    Пристройку к школе №  9 в Одинцове возведут в этом году

    Фото: Главное управление государственного строительного надзора МО

    Новый корпус школы № 9 в Одинцове планируют достроить до конца 2026 года. Готовность объекта оценивают в 73%, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.

    Здание площадью более 9,2 тысячи квадратных метров строят на улице Северной. После завершения работ оно сможет принять 550 школьников. Сейчас специалисты занимаются внутренними инженерными сетями, отделкой помещений и благоустройством территории.

    В корпусе предусмотрены учебные кабинеты, помещения для дополнительного образования, спортивный и актовый залы, библиотека с ИТ-центром, столовая и медпункт.

    Одновременно обновят существующее здание школы: фасад приведут к единому стилю с новой пристройкой, заменят окна и кровлю, отремонтируют отмостку.

    Строительство началось в июне 2025 года. Проект реализуют по госпрограмме Московской области по строительству и капремонту социальной инфраструктуры, застройщик — Дирекция заказчика капитального строительства.