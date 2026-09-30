Врачи больницы в Воскресенске спасли жизнь мужчине с ожогами

Представители Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина приехали в Воскресенскую больницу, чтобы лично поблагодарить врачей за спасение сотрудника предприятия. Пациент поступил в критическом состоянии с ожогами около 50% поверхности тела.

Прямо с дачи Александр Валерьевич был доставлен в больницу. Ему потребовались экстренная помощь, интенсивная терапия и постоянное наблюдение специалистов.

За жизнь пациента боролись анестезиологи-реаниматологи, хирурги, медицинские сестры и специалисты дополнительных методов диагностики. Работу координировала заведующая отделением анестезиологии и реанимации № 1 Юлия Маркова.

«Пациент поступил в тяжелейшем состоянии. При такой площади поражения речь идет не только о повреждении кожи. Тяжелая ожоговая травма может сопровождаться системной реакцией организма, нарушением работы жизненно важных органов и требует интенсивной терапии и постоянного наблюдения», — отметила она.

Благодаря слаженным действиям медицинских работников жизнь пациента удалось спасти.

«Я был весь покрыт пузырями, обожжено все лицо. Это серьезная травма, стресс от которой организм может не выдержать. Спасибо, что я жив», — рассказал Александр Валерьевич, который после выписки вернулся в больницу, чтобы поблагодарить врачей.

Главный врач Воскресенской больницы Максим Кузнецов поблагодарил коллектив за профессиональную работу.

«Такие моменты — лучшая мотивация для всей больницы. Мы будем и дальше делать все, чтобы помощь в Воскресенске была быстрой, современной и человечной», — отметил он.