Подмосковная команда выиграла серебро на чемпионате России по мотоболу

Спортивный клуб «Металлург» из Видного выиграл серебро на чемпионате России по мотоболу. Об итогах турнира сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сезон, длившийся с апреля по сентябрь, команда завершила на втором месте. Подмосковный коллектив, основанный в 1971 году, стал самым титулованным клубом России. За прошедший сезон игроки провели 16 матчей и одержали победу в 14 из них.

Первое место заняла команда «Колос» из Ставропольского края, а третье — «Ковровец» из Владимирской области.

«„Металлург“ — чемпион в наших сердцах. Серебро — не финал, а лишь ступень. У команды есть стержень и желание доказать, что в следующем году мы сможем подняться на самую вершину», — обратилась команда к болельщикам.

Турнир провели в рамках государственной программы «Спорт России».