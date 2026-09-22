Желтый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за грозы

Московскую область с вечера вторника могут накрыть дождь и гроза. Об этом сообщили в РСЧС региона .

«Дождь, гроза, в дневные и вечерние часы при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду ожидаются во второй половине дня, вечером 22 сентября и в первой половине ночи с 22 на 23 сентября. Будьте осторожны», — заявили в службе.

В Гидрометцентре заявили, что с 12:00 до 19:00 в Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности.

Синоптик Михаил Леус отмечал, что во вторник в Москве также вероятен дождь. Температура воздуха поднимется до +19 градусов, а атмосферное давление составит порядка 748 миллиметров ртутного столба.

Максимально похолодает в Московском регионе ближе к 24 и 25 сентября. Но метеоролог Евгений Тишковец считает, что температура все равно останется выше климатической нормы.