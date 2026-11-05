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    Юрлицам Подмосковья стал доступен новый формат адресного ярлыка

    Фото: пресс-служба АО «Почта России»

    Юридические лица при оформлении писем и бандеролей в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении «Почты России» смогут использовать новый формат адресного ярлыка. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

    Новый ярлык содержит адресные данные не только получателя, но и отправителя. Данные отправителя печатаются автоматически, что экономит время на подготовку корреспонденции.

    Процесс стал полностью бесшовным: отпадает необходимость в дополнительных наклейках, а риск ошибок из-за ручного заполнения снижается. Унификация ярлыка ускоряет автоматическую сортировку отправлений в логистических центрах.

    Ранее компаниям приходилось вручную наносить информацию об отправителе на конверты. Это создавало сложности, увеличивало время подготовки и повышало риск ошибок.

    По данным пресс-службы, нововведение поможет компаниям сократить операционные расходы на логистику и ускорить документооборот, а Почте России — повысить общую скорость доставки деловой корреспонденции.

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