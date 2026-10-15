В Подмосковье юбиляры смогут оформить подарок через «Добродел»

Жители Московской области, которые отмечают юбилей — от 80 до 115 лет включительно, — смогут оформить подарок через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

Если юбиляр оформляет набор самостоятельно, заявление будет ждать его в предзаполненном виде в личном кабинете. Нужно только проверить личные данные и отправить его в ведомство. Представителю юбиляра для оформления подарка необходимо авторизоваться в «Доброделе» через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Поддержка» — «Пенсионерам» и выбрать услугу «Предоставление подарочного набора юбилярам», а затем заполнить форму и прикрепить документы.

Подарок доставят на дом или по другому адресу в Подмосковье. Дату согласуют с именинником: получить набор можно в день рождения или позже, но не позднее 20 рабочих дней после юбилея.

«Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/app.