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    В Подмосковье юбиляры смогут оформить подарок через «Добродел»

    Фото: медиасток.рф

    Жители Московской области, которые отмечают юбилей — от 80 до 115 лет включительно, — смогут оформить подарок через мобильное приложение «Добродел». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

    Если юбиляр оформляет набор самостоятельно, заявление будет ждать его в предзаполненном виде в личном кабинете. Нужно только проверить личные данные и отправить его в ведомство. Представителю юбиляра для оформления подарка необходимо авторизоваться в «Доброделе» через ЕСИА, перейти в раздел «Услуги» — «Поддержка» — «Пенсионерам» и выбрать услугу «Предоставление подарочного набора юбилярам», а затем заполнить форму и прикрепить документы.

    Подарок доставят на дом или по другому адресу в Подмосковье. Дату согласуют с именинником: получить набор можно в день рождения или позже, но не позднее 20 рабочих дней после юбилея.

    «Добродел» — единое мобильное приложение с полезной информацией и услугами для жителей Московской области. Скачать его можно по ссылке: https://uslugi.mosreg.ru/app.

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