Глава Химок проконтролировала противоаварийные учения на теплосетях

8 октября в Химках состоялись противоаварийные учения на объектах теплоснабжения. Их цель — отработать слаженные действия служб при условном отключении ТЭЦ-21, которая является ключевым источником тепла для микрорайона Левобережный в отопительный сезон.

В учениях участвовали представители Минэнерго, сотрудники префектур города Москвы, а также специалисты «Мособлэнерго», ТСК «Мосэнерго», МОС АВС и МБУ «Химспас». Ход тренировки лично контролировала глава городского округа Химки Инна Федотова.

Основные действия развернулись на трех площадках. На ЦТП на улице Совхозной был развернут объединенный штаб МОС АВС, ТСК «Мосэнерго» и МБУ «Химспас», а также размещены передвижная блочно-модульная котельная (ПБМК) и дизель-генераторные установки (ДГУ). Второй точкой стал ЦТП на улице Пожарского — там также задействовали ПБМК и ДГУ. В парке «Экоберег» установили шесть дизельных насосов для имитации подачи воды на ТЭЦ-21.

По итогам тренировки подтверждена готовность резервных мощностей и отработана координация между ведомствами. Специалисты отметили слаженность действий служб и эффективность развертывания временных систем теплоснабжения. Это позволит минимизировать последствия возможных нештатных ситуаций и обеспечить бесперебойное теплоснабжение жителей Химок в отопительный сезон.