Жителей Подмосковья пригласили на посвященный машиностроению творческий конкурс

В России начался набор на федеральный творческий конкурс «СоюзМаш. Цех историй», посвященный людям и достижениям отечественного машиностроения. Об условиях рассказали организаторы из Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям.

К участию приглашают сотрудников, студентов и преподавателей предприятий, вузов и колледжей, состоящих в этих организациях.

«У каждого предприятия, профессии и инженерного решения есть своя история. Теперь о них можно рассказать на всю страну — языком видео», — пояснили организаторы.

Московскую область на состязании представит региональное отделение союза, объединяющее более сотни промышленных и образовательных учреждений, включая ведущие корпорации и научно-производственные комплексы. Авторы могут выбрать одну из шести номинаций: «Цех историй успеха», «Цех историй мечты», «Цех историй выбора», «Цех историй мастерства», «Цех историй: импульс» или «Цех историй с юмором».

При монтаже роликов допускается применение искусственного интеллекта для создания сценария, графики, анимации или озвучки при условии сохранения авторского замысла.

Оценивать работы будет профессиональное жюри, а также зрители в рамках открытого народного голосования. Лауреатов наградят дипломами и памятными призами, а лучшие видеоматериалы опубликуют на официальных ресурсах и покажут на профильных форумах и выставках.

Прием конкурсных работ завершится 1 декабря 2026 года. Для участия необходимо выбрать направление, подготовить ролик и направить электронную заявку с приложением материалов по ссылке.