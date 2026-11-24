В Московской области 22 ноября прошла акция «Географический диктант». Площадками стали 19 библиотек Подмосковья, картинная галерея «Ника» в Ступине и музей-заповедник «Дмитровский кремль», сообщили в министерстве культуры и туризма региона.

В ступинской галерее «Ника» знания проверили 25 человек, больше половины из них — постоянные участники акции. Перед ними выступил гидролог, выпускник географического факультета МГУ, сотрудник Гидрометцентра Павел Гранич.

В «Дмитровском кремле» участникам предложили 30 вопросов о географических и климатических особенностях России, истории открытий, природных памятниках и коренных народах страны. Диктант писали и школьники, и люди, давно окончившие школу.

В Центральной детской библиотеке имени Б. Васильева в Солнечногорске акция прошла в седьмой раз. Участники посмотрели приветствие космонавтов с МКС, а после диктанта выступил почетный гость — солнечногорский поэт и писатель Вячеслав Барзенков.

В библиотеке Левобережья в Дубне после диктанта провели «Дубненский кинокалейдоскоп» для старшего поколения и «Дубнариум» для юных географов. Акция проходит более десяти лет, с 2015 года в ней приняли участие более 5 млн человек из 140 стран. Свои результаты участники узнают с 21 декабря на сайте dictant.rgo.ru.