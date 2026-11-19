В музее-заповеднике «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева в Пушкинском городском округе 21 ноября пройдет мастер-класс «Изделия из дерева со смальтой». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Занятие проведут в рамках культурной программы и в пространстве выставки «Поэзия мурановских пейзажей. Путешествие». Участники под руководством монтессори-столяра Михаила Хеймера смогут собрать и задекорировать мозаику, авторские деревянные панно или практичные ключницы.

В работе используют бук и сосну, украшением изделий станет итальянская смальта. Процесс продуман с акцентом на экологичность и безопасность, что делает мастер-класс подходящим для всей семьи.

Занятие начнется в 13:00, возрастное ограничение — 6+. Записаться можно на сайте музея-заповедника.