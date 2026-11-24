Владельцам собак рекомендовали скорректировать режим прогулок в холодную погоду и внимательнее следить за состоянием питомцев. Специалисты Госветслужбы Подмосковья подготовили советы по уходу за животными зимой, особенно для тех, кто наиболее чувствителен к низким температурам.

В первую очередь ветеринары советуют подбирать одежду с учетом размера собаки и погодных условий. Для защиты лап можно использовать специальную обувь. В сильные морозы продолжительность прогулок лучше сократить, компенсируя недостаток движения играми и активностью дома. После возвращения необходимо очистить и осмотреть лапы питомца.

О том, что собака замерзла, могут свидетельствовать дрожь, поджатые лапы, попытки спрятаться или отказ продолжать прогулку. Если животное просится на руки, это также может указывать на дискомфорт. Особое внимание следует уделять состоянию кожи: покраснение, побледнение и отечность могут быть признаками холодового повреждения.

Если после прогулки у собаки сохраняются признаки недомогания или появляются изменения кожи, следует обратиться к ветеринару.

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