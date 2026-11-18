В Щелкове продолжается реконструкция водозаборного узла № 1 на улице Краснознаменской. Работы проводят в рамках инвестиционной программы местного водоканала.

Станцию построили в 1963 году. Она обеспечивает водой около трех тысяч человек и городские предприятия, а ее производительность составляет 825 кубометров в сутки. Ранее объект использовали для дополнительной подачи воды в сети в периоды повышенного потребления.

В ходе реконструкции специалисты заменят насосное оборудование и трубопроводы, установят системы автоматизации и диспетчеризации. На объекте уже демонтировали старые конструкции, смонтировали новые стальные трубы, запорную арматуру, приборы учета и датчики давления. Также установили три насосных агрегата.

После завершения работ водозаборный узел переведут на автоматический режим. Его работу будет контролировать единая аварийно-диспетчерская служба. Это позволит задействовать возможности станции и повысить надежность водоснабжения.