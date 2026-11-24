В селе Новопетровское на улице Полевой в Истре продолжается строительство нового корпуса «Новопетровской школы № 2». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Корпус рассчитан на 300 мест. Его возводят за счет средств бюджета в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети».

Сейчас на объекте ведут фасадные и отделочные работы, монтаж инженерных систем и витражных конструкций, а на прилегающей территории благоустраивают участок. Строительная готовность объекта составляет около 60%.

Площадь нового корпуса превысит 6,6 тысячи квадратных метров В нем разместят просторный актовый зал, современный пищеблок, два спортивных зала и учебные кабинеты для старших классов.

Проектом также предусмотрено благоустройство прилегающей территории с футбольным полем, беговыми дорожками и многофункциональной спортивной площадкой. Открыть новый корпус планируется 1 сентября 2027 года.