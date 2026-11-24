Травматологи-ортопеды Щелковской больницы сохранили возможность самостоятельного передвижения мужчине с прогрессирующим раком почки. В ходе трехчасовой операции пациенту заменили пораженный метастазом участок бедренной кости титановым эндопротезом, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Такая операция была проведена впервые в Подмосковье.

Мужчина поступил в стационар с патологическим переломом бедра. Из-за разрушения костной ткани опухолью пациент рисковал утратить подвижность, что также осложнило бы дальнейшее лечение онкологического заболевания.

«Из-за обширного поражения костной ткани и угрозы распространения процесса стандартная фиксация была невозможна. Такая Кость хрупкая и не держит обычные фиксаторы, а любое повреждение тканей вокруг очага может спровоцировать рост атипичных клеток. Поэтому мы работали в пределах здоровых тканей и использовали специальный модульный эндопротез тазобедренного сустава», — рассказал заведующий отделением Георгий Илуридзе.

Особенность модульного импланта заключается в возможности адаптировать его под пациента непосредственно во время вмешательства. Конструкция замещает удаленный вместе с опухолью фрагмент кости, крепится к здоровым участкам и восстанавливает правильное распределение нагрузки. После заживления тканей мужчина сможет самостоятельно ходить.

Операция прошла успешно. Пациента уже выписали из стационара для дальнейшего амбулаторного лечения.