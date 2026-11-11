Опрос о школьном питании запустили в Чехове

С 11 по 13 ноября в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации Чехова, будет проходить голосование о качестве питания среди обучающихся. Мнение родителей и детей учтут при организации питания в школах.

Голосование проводится в двух форматах. Для учеников 1-4-х классов и 5-11-х классов — с использованием урн, которые размещаются перед входом в столовые, в электронном виде — для родителей или законных представителей.

Горячее питание доступно всем ученикам. Дети из льготных категорий едят бесплатно. Меню разрабатывают с учетом возрастных особенностей детей и утверждают с Министерством образования Московской области. Перечень блюд регулярно меняется, чтобы привнести в питание детей разнообразие. Актуальное меню и документы по организации питания можно найти на официальных сайтах школ в разделе «Питание».

Ежедневно меню и образцы блюд загружаются в систему «Проверки Подмосковья», где фиксируется качество приготовления и соответствие порций нормам. Контроль осуществляют Роспотребнадзор, прокуратура, администрация школ и общественные организации.