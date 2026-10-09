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    Газ подвели к 2056 домам многодетных семей в Подмосковье по госпрограмме

    Фото: Мособлгаз

    В Московской области с начала программы социальной газификации к голубому топливу подключили 2056 домов, где живут семьи с тремя и более детьми. Об этом сообщили в «Мособлгазе».

    Проект предполагает бесплатное подведение газопровода до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах и СНТ. Для льготных категорий действует дополнительная мера поддержки.

    «Многодетные семьи — это опора и будущее нашего региона и всей страны. Поэтому у нас в приоритете — создавать для них реальные условия, чтобы родители чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Одна из таких практических мер — президентская программа газификации: мы не просто подводим трубу до границы участка бесплатно, но и полностью компенсируем работы внутри участка и покупку газового оборудования до 80 тысяч рублей. Это серьезная финансовая разгрузка для семейного бюджета, которая напрямую повышает качество жизни. И то, что уже более двух тысяч домов многодетных семей в Подмосковье получили газ благодаря этой программе, — отличный пример того, как государственная поддержка работает на практике», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

    Чтобы воспользоваться льготой, необходимо соответствовать ряду критериев: населенный пункт газифицирован и расположен в Подмосковье; подключение — первичное по программе социальной газификации; заявитель является собственником и зарегистрирован в газифицируемом доме; газифицируемый дом — единственный жилой объект в собственности заявителя.

    Подать заявку на льготную газификацию можно только через портал РПГУ.

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