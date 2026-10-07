Акцию «Зарядка в парке» запустили в Коломне

На общественных пространствах муниципалитета по инициативе администрации Коломны стартовала акция «Зарядка в парке». Первая тренировка на свежем воздухе состоялась в лесопарке 50-летия Октября, который открылся после реконструкции год назад.

На утреннюю гимнастику приехал временно исполняющий полномочия главы округа Виктор Верещагин с семьей, друзьями и коллегами.

«Мы придумали такую акцию, чтобы можно было собраться, вместе весело потренироваться, привлекать наших спортсменов — Коломна ими славится. Все жители могут посетить эти мероприятия. Мы будем менять локации. Сегодня здесь, потом выберем другую локацию, будем заранее объявлять об этом», — рассказал Виктор Верещагин.

На тренировке в парке собрались воспитанники коломенских спортшкол по восточным единоборствам, баскетболу, футболу и настольному теннису. Ребята вместе с тренерами зарядили азартом всех, кто присоединился к утренней гимнастике, не имея серьезной спортивной подготовки. Вдохновляя жителей, спортсмены и сами получили удовольствие от физкультуры на свежем воздухе.

Разминку взял на себя президент Федерации киокусинкай городского округа Коломна Джамал Сейдиев. Даже те, кто занял позиции болельщиков, задвигались под бодрые команды настоящего профессионала. Подхватила спортивную эстафету двукратный призер Олимпийских игр, депутат Мособлдумы Екатерина Лобышева, которая с радостью поддержала акцию и сама приняла в ней участие.

«Коломна действительно считается самым спортивным городом Подмосковья. И, безусловно, такая инициатива важна, нужна и актуальна на сегодняшний день для того, чтобы мы все вместе вели здоровый образ жизни, смотрели уверенно в наше будущее, ну, а наши спортсмены воспитывались на примерах тех прославленных чемпионов, которые добились больших успехов в спорте», — отметила Екатерина Лобышева.