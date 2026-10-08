Новый сезон Единой школьной лиги начался в Наро-Фоминском округе

В игровых видах спорта 20 школ-участников Наро-Фоминского округа разделили на три группы. Команды сыграют по круговой системе. Участники соревнований по настольному теннису и шахматам узнали своих соперников по турнирным сеткам — здесь борьба пройдет по олимпийской системе.

Уже 14 октября пройдет первый тур соревнований по футзалу. Матчи состоятся сразу на трех площадках округа: в КСК «Нара» в Наро-Фоминске, ФОК «Мелодия» в Апрелевке и МКСЦ «Зодиак» в селе Атепцево.

Финалисты в каждом виде программы смогут проявить себя в областных соревнованиях, которые состоятся в марте.

Проект «Единая школьная лига» реализуется по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и с каждым годом охватывает все больше участников.