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    Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Безграничные возможности»

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    В Московской области принимают заявки на региональный этап Всероссийского конкурса-премии «Безграничные возможности». Об этом сообщили в Министерстве социального развития региона.

    Прием заявок стартовал 9 октября и завершится 30 ноября 2026 года. Подать их можно на сайте безграничные-возможности.рф, участие бесплатное.

    «В Подмосковье живут множество талантливых, целеустремленных и неравнодушных людей. Уже первые жители подали свои проекты на конкурс „Безграничные возможности“, и я уверен, что это только первые истории, которые удивят и вдохновят экспертов и жителей региона», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

    Конкурс пройдет по двум направлениям — «Люди без границ» и «Норма жизни», которые объединяют 12 номинаций. Первый трек посвящен личным историям достижений, самореализации и преодоления барьеров. Второй объединяет проекты организаций, команд и территорий, создающих доступную и инклюзивную среду.

    К участию приглашаются люди с инвалидностью, семьи, предприниматели, общественные организации, учреждения, команды и органы местного самоуправления. Оценивать заявки будут специалисты в сфере образования, спорта, культуры, общественных организаций и реабилитации. Не менее 50% экспертной команды составят люди с инвалидностью.

    С 1 по 20 декабря пройдет региональная экспертная оценка, с 10 января по 10 февраля 2027 года — экспертный отбор. Финал и награждение победителей состоятся 21–23 апреля 2027 года.

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