Блок для работодателей запустили в подмосковном сервисе «Трудоустройство СВОих»

На региональном портале госуслуг Московской области обновили сервис «Трудоустройство СВОих». В нем появился отдельный блок для работодателей, сообщило Министерство социального развития Московской области.

Компании могут узнать о доступных мерах поддержки и условиях квотирования рабочих мест, а также получить помощь специалистов Кадрового центра Подмосковья по трудоустройству и адаптации участников СВО. «Важно не только помочь нашим бойцам найти работу, но и создать условия для их успешной адаптации в трудовых коллективах», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

В новом блоке собрана информация о программах субсидирования найма, «Мобильность 2.0» и о субсидии на оборудование рабочих мест для инвалидов, в том числе для участников СВО. Отдельный раздел посвящен квотированию рабочих мест: там указаны квоты для инвалидов, ветеранов боевых действий и других категорий граждан, а также размещены нормативные правовые акты, регулирующие это направление.

Работодатели могут подать заявку на тренинги по интеграции участников СВО в гражданский коллектив, получить консультацию специалистов Кадрового центра Подмосковья и помощь в разработке индивидуальной методики адаптации сотрудника.

Ранее сервис был ориентирован прежде всего на самих участников СВО. Им доступны поиск работы, профессиональное обучение и переобучение, а также помощь в открытии собственного дела.

Ознакомиться с новым функционалом можно на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Трудоустройство СВОих».