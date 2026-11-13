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    Блок для работодателей запустили в подмосковном сервисе «Трудоустройство СВОих»

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    На региональном портале госуслуг Московской области обновили сервис «Трудоустройство СВОих». В нем появился отдельный блок для работодателей, сообщило Министерство социального развития Московской области.

    Компании могут узнать о доступных мерах поддержки и условиях квотирования рабочих мест, а также получить помощь специалистов Кадрового центра Подмосковья по трудоустройству и адаптации участников СВО. «Важно не только помочь нашим бойцам найти работу, но и создать условия для их успешной адаптации в трудовых коллективах», — отметил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

    В новом блоке собрана информация о программах субсидирования найма, «Мобильность 2.0» и о субсидии на оборудование рабочих мест для инвалидов, в том числе для участников СВО. Отдельный раздел посвящен квотированию рабочих мест: там указаны квоты для инвалидов, ветеранов боевых действий и других категорий граждан, а также размещены нормативные правовые акты, регулирующие это направление.

    Работодатели могут подать заявку на тренинги по интеграции участников СВО в гражданский коллектив, получить консультацию специалистов Кадрового центра Подмосковья и помощь в разработке индивидуальной методики адаптации сотрудника.

    Ранее сервис был ориентирован прежде всего на самих участников СВО. Им доступны поиск работы, профессиональное обучение и переобучение, а также помощь в открытии собственного дела.

    Ознакомиться с новым функционалом можно на региональном портале госуслуг Московской области в разделе «Трудоустройство СВОих».

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